Tosun, “Jandarma gurur abidesi, Sevda hikayesidir”

Jandarmanın bir gurur abidesi, bir fedakarlık ve vatan sevdası hikayesi olduğunu belirten Zeki Tosun açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Milletimizin huzuru ve güvenliği için iki asıra yakın bir süredir büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımız, bugüne kadar ortaya koymuş olduğu başarılarla, dünyadaki güvenlik teşkilatları arasında müstesna bir yere sahiptir. Ülkemizin her noktasında, aziz milletimize yönelmiş bütün tehditlere karşı her zaman teyakkuzda ve görevinin başında olan Jandarmamız, geçmişten getirdiği birikimi, yenilikçi yöntemler ve modern teknolojiyle birleştirmek suretiyle, geleceğe taşımasını bilmiştir. Güvenlik anlamında yoğun bir iş yükü ve çeşitlilik arzeden bir sorumluluk sahası olan ülkemizde, üzerine aldığı görevleri hakkıyla yerine getiren bu güzide kurumumuz; özellikle terör örgütüne karşı diğer güvenlik birimlerimizle beraber omuz omuza verdiği mücadelede, en zorlu arazi koşullarında, yaz kış demeden neredeyse her dakikada bir kahramanlık destanı yazmaktadır. Terörün yanısıra, gerçekleştirdiği operasyonlarla gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu kaçakçılarının da korkulu rüyası haline gelen Jandarmamız; insan kaçakçılığından hırsızlığa, trafik denetimlerinden asayiş olaylarına kadar suçla ve suçluyla mücadelenin her noktasında başarıyla görev yapmakta, bizlere geleceğe dair umut ve güven vermektedir. Bu vesileyle, 179 yıldır aziz milletimizin hizmetinde olan Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş Yıldönümünü tebrik ediyor, kuruluşundan bugüne kadar bir gurur abidesi olmayı başarmış bu teşkilata emek vermiş olan herkesi, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyorum."