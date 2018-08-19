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19 Ağustos 2018 15:08

Tosun, Kurban Bayramı’nı kutladı

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tosun, Kurban Bayramı’nı kutladı

19 Ağustos 2018 15:08


Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Türk Milletine karşı başlatılmış olan ekonomik savaşa karşı milli birlik ruhunu sürdüreceklerini söyledi. Tosun mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Bizim kültürümüzde, komşusu aç yatarken tok yatmamak, mağdur ve mazluma sahip çıkmak, öksüz ve yetimi sevindirmek vardır. Bayramlarda bu duygularımızı en üst düzeyde sergilediğimiz önemli zaman dilimlerinden bir tanesidir. ‘Allah’a yakınlaşmak’ adına kestiğimiz kurbanlarımızı muhtaç ve yoksullarla paylaşarak İslam’ın verdiği kardeşlik ve yardımlaşmak duygularını yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz.Bu bayram dolayısıyla yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda, Ülkemize ve Milletimize karşı başlatılmış olan Ekonomik savaşa karşı da milli birlik ruhunu sürdürmeye devam ettiğimizde, daha yaşanabilir ortam oluşacaktır. Sevdiklerinden uzak olan ve bayramı buruk geçirenlerin, huzurevinde kalan yaşlılarımızın, bayramda kapısının çalınmasını bekleyen yaşlılarımızın da hatırlanması, bayram sevincini onlarında yaşaması için Teşkilat olarak yanlarında olacağız. Bu bayramın birlik ve beraberliğimize, kardeşlik duygularımızın pekişmesine, huzurlu bir bayram yaşamamıza vesile olması dileklerimle, başta Zonguldaklı kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum.”




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