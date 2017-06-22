Tosun, Zonguldaklıları bayramlaşmaya davet etti

30-12.00 arasında parti binasında yapılacak olan bayramlaşmaya Zonguldak halkını davet etti.

Ramazan Bayramının birinci günü Valiliğin Camlı Köşk’te saat 09.00-09.30 tarihleri arasında gerçekleştireceği bayramlaşma programının ardından İl Binasında saat 10.30 - 12.00 arasında da yapılacak olan bayramlaşma programına Zonguldak halkını davet eden Zeki Tosun; “Mübarek Ramazan ayı süresince gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile halkımızla birlikte olduk. Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramının birinci günü saat 10.30-12.00 arasında tüm halkımızı il binamızdaki bayramlaşma programına bekliyoruz. Milletvekillerimiz ile tüm teşkilat mensuplarımızın katılacağı bayramlaş programında Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz halkımızla iç içe ve birlikte olma geleneğimizi bayramda da sürdürmek istiyoruz. İslam Aleminin bu en özel ve en güzel günlerinden biri olan Ramazan Bayramında halkımızla birlikte olmak istiyoruz” dedi.

Zeki Tosun Bayramın birinci günü il binasında saat 10.30 - 12.00 arasında gerçekleştirilecek olan bayramlaşmanın ardından saat 13.00’de Çaycuma ilçe teşkilat binasında, saat 15.00’de Gökçebey ilçe teşkilat binasında ve saat 17.00’de de Devrek ilçe teşkilat binasında bayramlaşma yapacaklarını, her üç ilçe halkını da bu bayramlaşma programlarına beklediklerini dile getirdi.

Bayramın ikinci günü saat 11.00’de Kilimli ilçesinde, saat 12.30’da Kozlu ilçesinde, saat 14.30’da Ereğli ilçesinde ve saat 16.30’da Alaplı ilçe teşkilat binalarında bayramlaşma programları olduğunu ifade eden Zeki Tosun, il ve ilçelerdeki bayramlaşma programlarına Milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanlarının ve teşkilat mensuplarının da katılacağını söyledi.