Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 12:27

Tosun, Zonguldaklıları bayramlaşmaya davet etti

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ramazan Bayramının birinci günü saat 10.

Tosun, Zonguldaklıları bayramlaşmaya davet etti

22 Haziran 2017 12:27

30-12.00 arasında parti binasında yapılacak olan bayramlaşmaya Zonguldak halkını davet etti.


Ramazan Bayramının birinci günü Valiliğin Camlı Köşk’te saat 09.00-09.30 tarihleri arasında gerçekleştireceği bayramlaşma programının ardından İl Binasında saat 10.30 - 12.00 arasında da yapılacak olan bayramlaşma programına Zonguldak halkını davet eden Zeki Tosun; “Mübarek Ramazan ayı süresince gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile halkımızla birlikte olduk. Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramının birinci günü saat 10.30-12.00 arasında tüm halkımızı il binamızdaki bayramlaşma programına bekliyoruz. Milletvekillerimiz ile tüm teşkilat mensuplarımızın katılacağı bayramlaş programında Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz halkımızla iç içe ve birlikte olma geleneğimizi bayramda da sürdürmek istiyoruz. İslam Aleminin bu en özel ve en güzel günlerinden biri olan Ramazan Bayramında halkımızla birlikte olmak istiyoruz” dedi.


Zeki Tosun Bayramın birinci günü il binasında saat 10.30 - 12.00 arasında gerçekleştirilecek olan bayramlaşmanın ardından saat 13.00’de Çaycuma ilçe teşkilat binasında, saat 15.00’de Gökçebey ilçe teşkilat binasında ve saat 17.00’de de Devrek ilçe teşkilat binasında bayramlaşma yapacaklarını, her üç ilçe halkını da bu bayramlaşma programlarına beklediklerini dile getirdi.


Bayramın ikinci günü saat 11.00’de Kilimli ilçesinde, saat 12.30’da Kozlu ilçesinde, saat 14.30’da Ereğli ilçesinde ve saat 16.30’da Alaplı ilçe teşkilat binalarında bayramlaşma programları olduğunu ifade eden Zeki Tosun, il ve ilçelerdeki bayramlaşma programlarına Milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanlarının ve teşkilat mensuplarının da katılacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:48
  • Güneş :05:12
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!