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Trafik ekiplerinden emniyet kemeri ve abartı egzoz denetimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında, emniyet kemeri, abartı egzoz ve fazla yolcu taşımacılığı yapan minibüsler üzerinde denetim yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında, emniyet kemeri, abartı egzoz ve fazla yolcu taşımacılığı yapan minibüsler üzerinde denetim yaptı. Ekipler emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı.


Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin belirli noktalarında emniyet kemeri, abartı egzoz ve fazla yolcu taşımacılığı yapan minibüsler üzerinde denetim yapıldı. Ekipler araçları durdurarak sürücülere emniyet kemerinin önemi bilgiler vererek GBT sorgulaması yaptı.


Ekipler şehrin belirli noktalarında 1 saat süren denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere uyarılarda bulundular.

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