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24 Aralık 2017 15:18

Trafik kazasında ölen üniversiteli genç son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi Hüseyin Ören, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında ölen üniversiteli genç son yolculuğuna uğurlandı

24 Aralık 2017 15:18


Olay, Kastamonu - Karabük karayolu Balıklar Kayası kavşağında dün sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Nazım Özkan idaresindeki IL-262-LA yabancı plakalı otomobil, Yüzüncü Yıl Jandarma Kavşağı istikametinden Karabük istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce sol refüj taşlarına daha sonra da sinyalizasyon lambasına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Hüseyin Ören, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Nazım Özkan ise kazada ağır yaralandı.


Cenazesi hastane morgundan alınan Hüseyin Ören için memleketi Zonguldak’ta cenaze töreni düzenlendi. Hz. Ali Camii’nde İl Müftüsü Rüstem Can’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hüseyin Ören’in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Hüseyin Ören’in yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.




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