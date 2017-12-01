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01 Aralık 2017 16:58

Tribün liderlerinden Yılmaz’a teşekkür

Spor Toto 2 lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor taraftar grubu Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Tribün liderlerinden Yılmaz’a teşekkür

01 Aralık 2017 16:58


Spor Toto 2 lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor taraftar gruplarından Genç Zonguldak Tribün Liderleri Gökhan Çüteli, Mustafa Yılmaz, Taner Arslantürk ve Hakan Tav Zonguldak Kömürspor’a desteklerinden dolayı Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Genç Zonguldak Tribün Liderleri Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a Kömürspora teşekkür ederek, maden şehitleri formasını hediye ettiler.


Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ziyaretleri ve kendisi için çok anlamlı olan Maden Şehitlerimizin forması için Genç Zonguldak Tribün liderlerine teşekkür etti.




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