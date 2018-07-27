TSO Başkanı Keleş Ankara’da temaslarda bulundu

Ziyaretlere Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir ve Çaycuma TSO Zekai Kamitoğlu da eşlik etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ilk ziyaretini geçtiğimiz Çarşamba günü Eski Meclis Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’a yaptı. Toptan’ı makamında ziyaret eden Keleş, kendisi ile güncel konular üzerinde sohbet etti. Keleş, daha sonra ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti. Ülke ve Zonguldak ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Keleş Prof. Dr. Özer’e çeşitli hediyeler takdim etti.

Keleş ve beraberindekiler Ankara’da son olarak ise TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu’na Kdz. Ereğli ile ilgili olarak sunum yapan Keleş, yapılacak yatırımlarla ilgili olarak ta fikir alışverişinde bulundu.

Kdz. Ereğli TSO’dan yapılan yazılı açıklamada diğer ziyaretlere ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi;

Ankara temaslarından sonra Perşembe günü Başkanımız Arsan Keleş, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ile birlikte İlçemizde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Azar makamında ziyaret edilerek Fakültenin gelişimi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel’ide ziyaret eden Başkanımız ve yönetimimiz fakültemizin öğrenci sayısının artması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Fakültelerdeki son görüşmelerde Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yüksel Ayaz’ı da ziyaret eden Yönetim Kurulumuz ve Meclis Başkanımız fakültemizin büyümesi konusunda görüşlerini bildirdi. Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulumuz ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kumaş ziyaret edildi. Kendisine görevinde başarılar dileyerek şehrimizin acilen çözüm bekleyen konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.”