TSO Başkanı Keleş, YMM Şahin ile ekonomiyi değerlendirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) Erol Şahin ile ilçe ekonomisi üzerinde istişarelerde bulundu.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte makamında Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin'i makamında ağırladı. Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, Kdz. Ereğli TSO yönetimine hayırlı olsun ve yeni görevlerinde başarılar dilemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, kendileri ile hem siyasi hem de ekonomik konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti. AK Parti'den Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı düşüncesi olduğunu ve bu konuda STK temsilcileri ile görüşüp onların fikirlerini aldığını dile getiren Şahin, Ereğli'nin menfaatleri için her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine çıktığı yolda başarılar diledi. Keleş konuşmasında “Erol Şahin bölgemizin tek Yeminli Mali Müşaviri ve ekonomik konular üzerinde uzman bir arkadaşımız. Kendisi ile ilçenin ekonomik meseleleri üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Ayrıca siyasi açıdan çıktığı yolda kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

Keleş ve yönetimi, YMM Erol Şahin ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.