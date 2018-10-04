TSO üyelerine 'İmar Barışı' anlatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen konferansta üyelere İmar Barışı yasası anlatıldı.

Kdz. Kdz. Ereğli TSO tarafından üyelere yönelik ‘İmar Barışı' konulu konferans düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, çeşitli konularda üyeleri bilgilendirmek amacıyla ilgili kurumlarla irtibata geçerek konferanslar düzenlediklerini söyledi. Keleş, katılımlarından dolayı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ile üyelere teşekkür etti.

Zonguldak Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Şenol Yüce, İmar Barışı yasasının kesinlikle bir af yasası olmadığını söyledi. Katılımcılara yasanın ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulunan Şehir Plancısı Utku Başar, vatandaşların bu yasadan nasıl yararlanabileceğini ifade etti. Slayt eşliğinde yapılan sunumun ardından toplantıya katılan TSO üyeleri, merak ettikleri konular hakkında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinden bilgi almaya çalıştı.