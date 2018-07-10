TSO Yönetiminden TÜYAP Genel Müdürü’ne ziyaret

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz’ü ziyaret etti.

Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısını ziyaret ettiği belirtildi. Demir ile Keleş’in daha sonra ise aynı zamanda Zonguldaklı olan Zonguldaklı TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz’ü ziyaret etti. Demir ve Keleş ziyarette, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Alagöz ile Zonguldak üzerine bir süre görüş alışverişinde bulundu.