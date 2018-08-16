TSO’dan Erdemir’e ‘Türk Lirası’na dön’ çağrısı

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Serdar Bakkaloğlu, Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan ve bazı meclis üyeleri ile birlite basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sibel Demirçin’in istifası ile meclis üyeliğine gelen Numan Şen’de katıldı.

Basın toplantısına tüm bölge halkının ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutlayarak başlayan TSO Başkanı Keleş, ülkemizde son zamanlarda döviz kurları üzerinde başlatılan saldırıların birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını söyledi.

Erdemir’e TL’ye dön çağrısı

Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte kurum ve kuruluşların milli bir duruş sergileyerek satışlarını Euro ve dolar ile yapmaktan vazgeçip TL’ye dönmeleri gerektiğini savunan Keleş, Erdemir’e de çağrıda bulundu. Keleş açıklamasında “Erdemir’in bu konuda öncülük yapmasını istiyoruz. Erdemir TL’ye döndüğü an diğer üreticiler de dönecektir”dedi.

“Erdemir Ereğli’ye yatırım yapmalı”

Geçtiğimiz hafta sonu TOBB’un düzenlediği Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları istişare toplantısına katıldığını hatırlatan ve toplantı hakkında bilgiler veren Keleş, Zonguldak’a karşı bakışın yeniden pozitife dönmesi gerektiğini söyledi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “TOBB’un durum analiz anketleri vardı toplantımızda ve bunlarla ilgili sonuçlar paylaşıldı. Maalesef İlimizin geleceğe bakışı biraz karamsar. Bunu tekrar pozitife çevirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak da bölgemizdeki yatırımların artması, canlanması gerekiyor. Bölgemizdeki yatırımdan kastımız; bölgemizdeki en büyük istihdam sağlayan kuruluş olan Erdemir’in endüstri bölgesi ilan edilen denizden kıyı dolgu alanlarına yeni yatırımlar yapmasıdır. Fakat üzülerek görüyoruz ki Ereğli’de maalesef yeni bir yatırım yok. KAP’a yapılan bildirimde İskenderun’daki fabrikasına ÇED raporu

için başvuruluyor, kapasiteyi arttırmak ve büyümek için. Dolayısıyla anladığımız Erdemir’in yatırımlarını bir süre daha Ereğli’ye değil de İskenderun’a yapacağı yönünde. Biz burada yaşayanlar olarak buradaki fabrikamızın üretim kapasitesinin artmasını, yeni yatırım alanlarının oluşmasını arzu ediyoruz.”

OSB’ye teknik lise yapımı

Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Batman’da ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Keleş, Ereğli OSB’ye teknik lise yapımı noktasında ciddi talepler olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini söyledi. Keleş, uygun bulunan talebi değerlendirerek hedeflerinin teknik lisenin yapımını gerçekleştirerek önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde hazır hale getirmek olduğunu ifade etti.

“Ereğli tersanelerinde gemi onarım ve bakımı yapılabilecek”

Kdz. Ereğli tersaneler bölgesi ile ilgili güzel gelişmeler yaşandığını vurgulayan Keleş, geçtiğimiz hafta 2 adet geminin tamir ve bakımı noktasında gelen talebi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle gerekli izinlerinin alındığını belirtti. Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz Ereğli’deki tersanelerimiz gemi inşa üzerine yapılmıştı. Dolayısıyla gemi inşada talep olmayınca tersanelerimiz işsiz kalmıştı ve yüzde 10-15 doluluk oranı ile çalışıyorlardı. Geçen hafta bir acentemiz vasıtasıyla bize bir talep geldi. Daha doğrusu gümrüğe gelen bir talepti. İlçemize iki tane gemi tamir ve bakım için uzun süreli gelmek istedi ve bununlar ilgili müsaade istediler. Bununla ilgili bir takım zorluklar çıktı fakat Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu arayarak konuyu ilettim. Rifat Bey de konunun muhatabı olarak Ticaret Bakanımıza ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne konuyu intikal ettirerek buradaki sorunun çözümünde bize yardımcı oldular ve bu sorunu çözdük. Artık Ereğli tersanelerinde gemi bakım-onarım çalışmaları yapılabilecek. Tabi bir havuzumuz olmadığı için Tuzla ya da Yalova’daki gibi olmayacak ama yani boya ve diğer işler burada yapılabilecek. Bununla ilgili resmi işlemler tamamlandı. Bu da müjdeli bir haberdir. Bu zor zamanlarda üyelerimize ve tersanecilerimize destek olmaktır. Aynı zamanda burayı harita üzerinde bu bakım-onarım için işaretlersek eğer Ereğli’nin adı da bu iş için ön plana çıkmış olacaktır" dedi.

“Mevcut kampüs yerinden vazgeçmedik”

Kdz. Ereğli ilçesine yapılması planlanan Ereğli eğitim Kampüsü için ayrılan eski devlet hastanesinin bulunduğu alandan vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını dile getiren Keleş, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili Zonguldak Valisi Ahmet çınar ve BEÜ Rektörü ile bir toplantı yapacaklarını söyledi. Keleş konuşmasında şunları söyledi; “ Bununla ilgili olarak süreci biliyorsunuz yerin askeriyeye geçtiği gibi söylentiler var. Biz bu mücadeleden yılmış değiliz. Kurban Bayramı sonrası Valimiz Başkanlığında Rektör hocamız ile birlikte Ereğli’de bir toplantı yapacağız. Ereğli’de öğrenci sayısı ile ilgili olarak Valimiz ve Rektör hocamızla konuştuk. Nüfus olarak üç katı büyüklüğündeyiz ama öğrenci sayımız Çaycuma ve Alaplı ile hemen hemen aynı. Maalesef mevcut yerleşkelerimiz ilave öğrenci alabilecek pozisyonda değil. Bununla ilgili yapacağımız toplantıda bu sorunun kökten çözümü için tedbir alacağız. Bu konuda azimliyiz, her yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantımızda gündeme getiriyoruz; yer neresi olabilir, kısa süre içerisinde nasıl çözüm sağlayabiliriz."

“Osmanlı Çileği’ne coğrafi işaret alacağız”

Kdz. Ereğli’nin simgesi olan Osmanlı Çileği’ne coğrafi işaret alınması için çalışma başlattıklarını hatırlatan Keleş, sürecin 2 yıl süreceğini dile getirdi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Son olarak ta söyleyeceğim Osmanlı Çileği. ‘Ereğli’nin simgesi ne?’ diye sorsak Osmanlı Çileği akla geliyor. Bununla ilgili olarak coğrafi işaret almak için sürecin başvurusuna başladık. Süreç yaklaşık herhalde 1,5-2 falan sürecek bir periyot. Bununla ilgili start verdik. Maliyetini de tamamen odamız bünyesinde karşılayarak Ereğli’nin kendine has unsuruna sahip olacağız.”

Yapılan açıklamaların ardından toplantı gazetecilerle soru-cevap şeklinde devam etti.