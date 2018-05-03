TSO’dan protokol ziyareti

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan ekip öncelikle Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı’yı ziyaret makamında ziyaret etti.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ilk olarak Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’yi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Keçeli konuşmasında göreve yeni gelen TSO Başkanı Kamitoğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

TSO Başkanı Kamitoğlu ile beraberindeki yöneticiler daha sonra Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı’yı ziyaret etti. Başkan Kantarcı, TSO yönetimi ile hep uyum içerisinde çalışıp, Çaycuma için birlikte güzel işler yapmayı sürdüreceklerini belirterek Başkan Kamitoğlu ile yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.