TTK 28. dönem TİS taslak çalışmalarına başladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasında imzalanacak olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi için taslak çalışmalarına başlandı.

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak TTK 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi için GMİS TİS Komisyonu oluşturuldu. TİS Komisyonu, taslak çalışmaları için 12 Kasım 2018 tarihinde GMİS Başkanlar Kurulu Toplantı Salonu'nda ilk toplantısını yaptı. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Sekreteri Akın Demirsoy, Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve Şube Sekreteri Muhammet Ardıç, Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir ve Şube Sekreteri Erkan Üstünbaş, Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Sekreteri İbrahim Çakır, Merkez Şube Başkanı Birol Kundakçıoğlu ve Şube Sekreteri Aysel Kocabaş, Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu üyeleri Av. Murat Ergen, Teknik Müdür Nizamettin Tiryakı, Av. Gökhan Köse, Toplu Sözleşme ve Mevzuat Uzmanı Sait Cinbir katıldı.

TİS Komisyonunun ilk toplantısını açan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, “28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslak çalışmalarımıza bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi ülkemiz zor günler geçiriyor. Ekonomik sıkıntılar bir taraftan, ülkemizdeki diğer sorunlar bir taraftan. Bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mayınlı bir tarladan geçeceğiz. Bu mayınlı tarlayı geçmek çok zorlu bir süreç olacak. Adımlarımızı atarken dikkatli olacağız. Toplu İş sözleşmesi taslak çalışmalarının ve toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GMİS TİS Komisyonu Başkanı ve GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise, “TİS taslağımızı hazırlayacak ve hayırlısıyla teslim edeceğiz. Maden işçisinin kazanımlarıyla hep birlikte iyi bir sözleşme imzalarız diye temenni ediyorum. Zor bir süreç. Bu süreçleri hepimiz yaşadık. Bu sözleşmeyi tecrübeli arkadaşlarla, hep birlikte bitirmek cümlemize nasip olsun” dedi.

TİS Komisyonunun ilk toplantısında 27'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile maden işçilerine yönelik gerçekleştirilen anketlerin sonuçları değerlendirilerek taslağın madde madde ele alınmasına geçildi. GMİS TTK 28'nci Dönem TİS Komisyonu çalışmalarını sürdürecek.

MTA 18. dönem TİS taslak çalışmaları tamamlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasında imzalanacak olan Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) çalışan işçileri ilgilendiren 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi için taslak çalışmaları 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da yapılan toplantıların ardından tamamlandı.

MTA TİS Taslak Çalışmalarına GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu, MTA Şube Başkan ve Şube Yöneticileri ile MTA Bölge Temsilcileri katıldı.