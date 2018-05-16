TTK, harici servis çalışanı işçiler taleplerini iletip bilgi aldı

İşçilerin taleplerini dinleyen GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile Sendika Avukatları Murat Ergen ve Gökhan Köse, işçilerin taleplerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdiler. İşçilerle yapılan toplantıya GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri de katıldı. İşçiler kurumun harici-yerüstü servislerinde çalıştıklarını, aynı işi yapan arkadaşları arasında önemli ücret farklılıklarının bulunduğunu, bu durumun iş barışı ve disiplini açısından sorun oluşturduğunu, Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu belirterek sorunun çözümü için çaba harcanması gerektiğini belirttiler.

Bu sorunun özellikle genel seçimlerin yapılacağı bir dönemde siyasetçiler tarafından hakkaniyet gözetilerek çözülmesi gerektiğini ifade eden işçiler siyasetçilere de seslendiler. İşçiler; “Biz siyasetçi değil işçiyiz. Kim bizim hakkımızı verirse beraberiz. Bu sorunun temel çözüm yeri TBMM’dir. Hakkımız olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Biz hakkaniyet gözetilerek yasaların uygulanmasını istiyoruz” dediler.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, eşit işe eşit ücret taleplerini toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de ısrarla gündeme getirdiklerini, bu yönde düzenleme yapılması hususuna toplu iş sözleşmelerinde yer verdiklerini belirterek, “Tüm çabalarımıza ve kararlı tutumumuza rağmen kısmen bir düzeltme yapılmasını sağlayabildik. Bizim talebimiz ücret farklılıklarının tamamen ortadan kaldırılmasıydı. Aynı işi yapan arkadaşlarımızın ücret farklılıklarının arasındaki makas daraltılsa da bu sorun devam ediyor. Bu sorunun çözümü için açtığımız dava sürüyor. Eşit işe eşit ücret konusu çözülmesi gereken ana sorunlarımızdan biridir” dedi.

GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ da aynı işi yapan işçiler arasındaki ücret farklılıklarını çok önemli bir sorun olarak gördüklerini belirterek, “Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olan bu sorunun giderilmesi için dava açtık. Ancak mücadelemiz elbette bununla sınırlı kalmayacak. Arkadaşlarımız aynı işi yapıyorlar ama ücretleri birbirinden farklı, bu kabul edilebilir bir durum değil. Geçmiş ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde de bu sorunun çözümü için çaba harcadık. Makas daralsa da ücret farklılıkları sorunu giderilemedi. Arkadaşlarımızın burada ifade ettikleri önerileri de dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 28’inci Dönem Toplu İş sözleşmesiyle ilgili görüşmelerimiz 1 Ocak 2019 tarihinden sonra başlayacak. Bu toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulması gereken ana konumuz, özellikle aynı işi yapan arkadaşlarımız arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesi olacak. Birlikte, omuz omuza hareket ederek bu sorunu çözeceğiz” dedi.