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24 Mayıs 2018 11:27

TTK Karadon Müessesesi iftar programı düzenledi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü, Karadon Sosyal Tesislerinde bir iftar programı düzenledi.

TTK Karadon Müessesesi iftar programı düzenledi

24 Mayıs 2018 11:27


İftar programına TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner, Muhammet Safa Topuz, Ercan Gebeş, Muharrem Kiraz ile daire başkanları, Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çerçi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ile Müessese Müdür Yardımcıları, İşletme Müdürleri, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Mehmet Murat Köseoğlu, Müessese Müdür Yardımcıları, işletme müdürleri, Karadon Müessesesi’nde çalışan mühendisler, maden nezaretçileri ve teknik personel katıldı.


İftar programında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından programa katılanlar oruçlarını açtılar.




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