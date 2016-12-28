TTK, kurum tarihinin en düşük işçi sayısı ile üretim yapıyor

Zonguldak’ta 1848 yılında yerin metrelerce altından kömür çıkartmak için kurulan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurum tarihinin en düşük işçi sayısı ile üretimini sürdürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak’ta ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yerin metrelerce altındaki “Karaelmas”ı yeryüzüne çıkartabilmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

1848 yılından bugüne meydana gelen iş kazalarında binlerce maden işçisinin yaşamını yitirdiği, Zonguldak’ta 40 binlerdeki işçi sayısı şimdilerde 10 binin altına düştü. Kurumun 2016 Kasım ayı istatistiklerine göre yer altında işçi sayısı 6 bin 341, yer üstü işçi sayısı ise bin 676 oldu.

Kurumdaki işçi ve memur toplam çalışan sayısı ise 9 bin 615 olarak açıklandı.



İstihdam da üretim de azaldı

Kurumun 1942 yılından bu yana hazırladığı verilere göre işçi sayısının azalması dikkat çekiyor. TTK’nın internet sitesinde yer alan istatistiklerde 1942 yılından 2015 yılına kadar geçen sürede üretim, yer üstü ve yer altı işçi sayısı verileri yer alıyor.

“Karaelmas”ın yeryüzüne çıkartılması için yerin metrelerce altında çalışan üretim işçilerinin sayısında da her geçen yıl azalma meydana geldi. Geçen yıllarda ülkenin enerji lokomotifi olan kentte 6 bini aşan üretim işçisi sayısı günümüzde 2 binlere düştü.

2000 yılında 3 milyon tonu aşan tüvenan kömür miktarı da işçi sayılarına oranla her geçen yıl azaldı. 2015 yılına gelindiğinde tüvenan kömür miktarı 1 milyon 585 bine düştü. 2000 yılındaki satılabilir kömür miktarı da 2 milyon 250 bin tonlardan 2015 yılı itibariyle 948 binlere düştü.



“Taşkömürü Türkiye için önemli bir değere sahip”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, kuruma 3 bin ila 3 bin 500 arasında işçi alınması gerektiğini vurguladı. Üretimin arttırılması gerektiğini ifade eden Mutlu, taşkömürünün stratejik önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Dünyadaki sanayileşmenin etkisinde kalarak ülkemizin de sanayileşme döneminden itibaren Zonguldak önemli bir yer konumundaydı. Cumhuriyetin kurulmasının ardından ilk illerin arasında olmanın sebebi bu bölgede karaelmasın yani taşkömürünün bulunmuş olmasıdır. Taşkömürü bu bölgede olduğu için Ereğli’de, Karabük’te, Zonguldak’ta çeşitli tuğla, kağıt fabrikaları, demir-çelik fabrikaları, termik santraller bu bölgeye kurulmuştur. Tarihi incelediğimizde Zonguldak, Türkiye’nin en parlak illerinin başında gelirken bugün geldiğimiz konumda; kömürle var olan şehir kömür ile yok olmaya doğru götürülüyor. Taşkömürü sadece Zonguldak için değil Türkiye için önemli bir değere sahip. Taşkömürünün kalorisinden kaynaklanan stratejik önemi bugün anlatıldığı gibi termik santrallerde kullanılacak bir kömür değildir. Demir-çelik ve sanayi sektöründe kullanılması gereken bir kömürdür. Stratejik sebebinin olmasının altında yatan neden budur.”



Yerli kaynaklara dönülmesi çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yerli kaynakların kullanılması sözlerini hatırlatan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, “Türkiye Taşkömürü Kurumu; üretimi tarihinin en düşük işçi sayısı ile tarihinin en düşük üretimini yapan kurum haline geldi. Bugün 1 milyon ton civarında üretim yapmaktadır. Özel sektör ile beraber bölgemizde yaklaşık 1.5 milyon ton taşkömürü üretimi yapılmaktadır. Kuruma 3 bin ila 3 bin 500 işçi alarak üretimi 2 milyon ila 2.5 milyon tona çıkartabilirsek önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ülkemiz taşkömürü ithal edemezse demir-çelik ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyacağı taşkömürü karşılanabilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Enerji Bakanımızın yapmış olduğu yerel kaynakların üretilmesi yönündeki açıklamaları bizim tarafımızdan umutla ve heyecanla karşılanmaktadır. Bu açıklamalara rağmen 1 milyar 300 bin ton taşkömürü rezervi bulunduğu tahmin edilen Zonguldak’ın bundan payını almasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.