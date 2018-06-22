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22 Haziran 2018 20:47

TTK maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.

TTK maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında

22 Haziran 2018 20:47

Göçük altında kalan işçiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait TTK Genel Müdürlüğü Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. 2 maden işçisinin göçük altında kaldığını belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Maden ocağında göçük meydana gelmiş. İki arkadaşımızı kurtarma çalışmaları başladı. Şuan kimliklerine dair herhangi bir bilgi yok. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verdi.


Göçüğün birinci ocak eksi 360 ila 460 kotunda meydana geldiği öğrenildi.




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