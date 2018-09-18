TTK tahlisiye ekibi, IMRC 2018'e katılacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye Ekibi, 22-29 Eylül 2018 tarihlerinde Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018'e katılacak.

Daha önceki yıllarda yapılan Maden Kurtarma Yarışmaları'nda birincilikler alan TTK Tahlisiye Ekibi, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı dolayısıyla Türkiye'deki çok sayıda kamu ve özel maden işletmesine eğitim ve kurtarma hizmeti veriyor. Bu hizmetlerin yanı sıra deprem gibi doğal afetlerdeki başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken TTK Tahlisiye ekibi; Soma, Ermenek gibi maden facialarında yaptığı çalışmalarla da adından söz ettirmişti. Ekip son olarak İstanbul'da 70 metrelik kuyuya sıkışan köpeği de kurtararak gündeme gelmişti.

Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip tahliyesiciler, kazazedeye 1 metrekareyi bulmayan açıklıktan bile ulaşabilmesiyle biliniyor. TTK Tahlisiye ekibi, Rusya'daki etkinliğe TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun nezaretinde, TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu'nun ekip liderliğinde 12 uzman tahliyesiciyle katılacak. IMRC 2018'de dünyanın dört bir yanından 25 maden kurtarma ekibi yer alacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, 18 Eylül 2018 tarihinde Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda IMRC 2018 için son hazırlıklarını yapan TTK Tahlisiye ekibini ziyaret ederek tatlı ikram ettiler ve başarı dileğinde bulundular.