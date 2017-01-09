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09 Ocak 2017 16:40

TTK’dan GMİS’e taziye ziyareti

TTK’dan GMİS’e taziye ziyareti

09 Ocak 2017 16:40

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Başkan Demirci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu Bartın Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görürken 31 Aralık 2016 tarihinde yaşamını yitiren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hakkı Arslan için Genel Başkan Ahmet Demirci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’na taziye ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Başkan Demirci ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyarette TTK Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner ve Muhammet Sefa Topuz, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ’da hazır bulundu.



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