TTK’ya ait 3 maden ruhsatı ve maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 86109, 86110 ile 86111 nolu 3 maden ruhsatı ve ruhsatların kapsadığı maden sahaları 31 Aralık 20149 yılına kadar ruhsatın devri suretiyle ihale edilecek.

İhalede geçici teminat bedelleri ise 1 milyon olarak belirlenirken üç sahanın ihalesi 11-13 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. İhalenin isteklileri ise tekliflerini belirlenen tarihlerde saat 15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekiyor.

86109 nolu saha için “İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (Altmış) aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 75.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt eder” ifadelerine yer verildi.

86110 nolu saha için “ İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (Altmış) aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 100.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt eder” ifadelerine yer verildi.

86111 nolu saha için “İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 72 (Yetmiş iki) aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt eder” ifadelerine yer verildi.