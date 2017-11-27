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27 Kasım 2017 14:59

TTK’ya ait maden ocağında göçük: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı.

TTK’ya ait maden ocağında göçük: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

27 Kasım 2017 14:59

Hastaneye kaldırılan yaralı işçi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesine bağlı maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Yerin eksi 360 ile 460 kotları arasında tavan göçmesi sonucu 3 işçi mahsur kaldı.


İşçilerden Abdülkadir Cebeci bulunduğu yerden kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı isimli işçileri ise mahsur kaldıkları yerde kurtarma çalışmaları başlatıldı.


TTK tahlisiye ekipleri maden ocağında kurtarma çalışmalarını sürdürürken 112 Acil sağlık ekipleri ise maden ocağı girişinde hazır bekletildi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı da olay yerine geldi.


Cansız bedenine ulaşılan iki işçi mesai arkadaşları tarafından sedyeyle yerüstüne çıkartıldı. İşçilerin cenazeleri ambulanslara taşınırken iş arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi.


İşçiler, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.




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