Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 12:40

TÜBİTAK 4006’da Türkiye 1.’si Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Gülşah Genç 12.

TÜBİTAK 4006’da Türkiye 1.’si Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu

11 Mayıs 2018 12:40

Ulusal Ortaokul öğrencileri TUBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 1.’si oldu.


Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi.


Düzenlenen yarışmaya katılan Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Gülşah Genç, Kayseri’de düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması’nda binlerce proje arasından önce ilk 16’ya kaldı, ardından da Türkiye 1.’liğini elde etti.


Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Gülşah Genç’in Türkiye birincisi olmasında danışman öğretmenler Didem Alper Şener ile Alican Şimşek büyük pay sahibi olurken, başarı başta okul olmak üzere Kdz. Ereğli ilçesinde sevinçle karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
16
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç