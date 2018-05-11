Ulusal Ortaokul öğrencileri TUBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 1.’si oldu.

Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi.

Düzenlenen yarışmaya katılan Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Gülşah Genç, Kayseri’de düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması’nda binlerce proje arasından önce ilk 16’ya kaldı, ardından da Türkiye 1.’liğini elde etti.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Gülşah Genç’in Türkiye birincisi olmasında danışman öğretmenler Didem Alper Şener ile Alican Şimşek büyük pay sahibi olurken, başarı başta okul olmak üzere Kdz. Ereğli ilçesinde sevinçle karşılandı.