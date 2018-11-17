TÜBİTAK Proje Yarışması'nda Türkiye finaline Zonguldaklı Ahmet Burak kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Perşembe Beldesi'nden Ahmet Burak Özyurt Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK Proje Yarışmasına katıldı.

TÜBİTAK Proje Yarışması 12 ile 14 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Projenin içeriğinde olan "Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları" kapsamında İTÜ Bilişim Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Burak Özyurt ve öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata danışmanlığında hazırlanan "Mobil Ağlarda Dinamik Kapsama Alanı Yönetimi" adlı proje TÜBİTAK 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasında 229 başvuru arasında İstanbul Bölgesinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Perşembeli öğrencinin 5 Bin TL'lik para ödülü ODTÜ ve Gazi Üniversitesi rektörü tarafından kendisine takdim edildi. Proje'nin özeti şu şekilde; “Mobil haberleşme ağlarında, ağ yönetimi ve planlamasına yönelik olarak dinamik kapsama alanı benzetimi yapan bir yazılım ürünü ortaya konulacaktır. Artan veri trafiğiyle beraber hücre sayısında da artış olacaktır. Bunun sonucu olarak baz istasyonlarına ait kapsama alanlarının enerji verimliliği sağlayacak şekilde dinamik planlanması, mobil operatörler için yeni nesil haberleşme ağ yönetiminde önemli ve yeni bir konudur. Gün içerisinde hareketli kullanıcılar sebebiyle hücrelerdeki trafik yükü değişkendir. Eğer her bir hücre en yoğun olduğu zamana göre planlanırsa, sistemde daima kapasitesinin altında çalışan hücreler mevcut olacaktır. Değişen trafik yüküne hiçbir sabit hücre planlaması en uygun düzeyde çözüm olmamaktadır. Gelecekte bu trafik dalgalanması daha ciddi bir problem olmaya başlayacaktır. Hücre açma/kapama (cell switch on/off, CSO) ve hücre yakınlaştırma/uzaklaştırma (cell zooming, CZ) yöntemleri bu sorunların iyileştirilmesinde önemli birer alternatif olarak değerlendirilmektedir. Şu an elde edilen ön simülasyon sonuçlarına ek olarak önerilen çözüm yolunun uygulanabilmesi için kullanıcı dostu bir arayüze sahip yazılım ürününün elde edilmesi planlanmaktadır. Bu yazılım ürünüyle baz istasyonlarının daha etkin şekilde kullanılabileceği çevreci haberleşme sistemlerinin elde edilmesi planlanmaktadır."