Tuğ Amiral Manioğlu, Ereğli TSO’ya veda ziyareti

Ereğli TSO yönetimine veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan Karadeniz Bölge Komutanı olarak görev yapan ve son YAŞ kararları ile Tuğ amiralliğe terfi edip Ankara’da bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanlığı görevine atanan Aykut Manioğlu Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimini makamında ziyaret etti. Ziyarette TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bakkaloğlu ve Özgür Erdoğan ile Denetim Kurulu Üyesi Tasin Tanyıldız’da yer aldı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Tuğ Amiral Manioğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, Ereğli’de ki görevi sırasında gerek TSO camiası ve gerekse ilçede ki tüm kesimlerle kurduğu güzel iletişim için teşekkür etti.

Tuğ Amiral Manioğlu’da görev yaptığı Kdz. Ereğli ilçesini çok sevdiğini belirterek kendisine gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.