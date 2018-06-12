TÜGVA Zonguldak temsilciliği açıldı

TÜGVA Zonguldak Temsilciliği binasının açılışı törenle yapıldı. Açılışa Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Zonguldaklılar katıldı. Açılış töreninde Kur’an-ı Kerim okundu.

Programın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, “Cumhurbaşkanımız bize 3 tane hedef koydu. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri nedir bunlar Cumhuriyetimizin 100 yılı koca bir dünya savaşının ardından nice cephelerde çok büyük savaşlar katılmamıza rağmen yenik tarafta sayıldık. Kurtuluş Savaşıyla bu Anadolu topraklarının işgal edilmesine karşı durduk. Yunanını, İtalyan’ını, İngiliz’ini Fransız’ını geri gönderdik. Yeni bir cumhuriyet kurduk. Ama bizi o işgalci güçler rahat bırakmadılar. Sınırlarımızı işgal edemediler ama ne yaptılar bizim aydınlarımızın kafalarının içlerini işgal ettiler. Bu ülkede yıllarca eğitimli kesimler, entelektüel geçinen aydın geçinene kesimler bu milletin değerleri ile kavga etmeyi modernlik, ilericilik sandılar. Aynı kesimler batıyı şeklen taklit etmeyi modernlik ilericilik saydılar ve bunu yaparken batının ilimini bilimini, fendini teknolojisini almadılar, sadece dansını, müziğini kıyafetini, şarkısını aldılar. Şimdi geldiğimiz noktada ne görüyoruz. 15 senedir bu ülkede gerici diye yaftalanan sadece alnı secdeye gittiği için kimisi başını bağladığı için kimisi hacca umreye gittiği için kimisi namazlarını camide kıldığı için gerici diye yaftalanan insanlar ve onların desteklediği kadrolar bakıyorsunuz cumhuriyet tarihimizin en büyük sanayi, teknoloji bilim atılımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye’de ARGE diye bir şey yokken bugün Türkiye milli gelirinin yüzde 1,5’unu Ar-Ge’ye harcar noktaya geldi. Bunların meyvelerini toplamaya başlayacağız elbette bu öyle 5 -10 senede olacak iş değil. Bugün savunma sanayinde Amerika’nın tabancasına tüfeğine muhtaç olan bir ülkeden kendi piyade tüfeğini yapan, kendi savaş gemisini yapan, kendi tankını yapan, kendi insansız hava aracını yapan kendi helikopterini yapan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu 15 senelik girişimlerim, gayretlerin çalışmanın durmadan yorulmadan çalışmanın neticesinde şimdi kimler gericiymiş kimler ilericiymiş. Demek ki milletin kafasında ki bu tabu son 15 yılda yıkıldı. Neydi o tabu “Biz Müslüman olduğumuz için geri kaldık” onun için batıyı geçemez hale geldik. Onun için batı ile yarışamaz hale geldik. Demek ki hiç alakası yokmuş. Nitekim 9. Yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar dünyada bilimi ilerleten Müslüman bilim inanları olmuştur ve birçoğu astronomide, tıpta geometride, coğrafyada buluşlar yaparken aynı zamanda da İslami ilimlerde de çok ileri ilim insanları olmuşlar. Şimdi gençlerimiz şunu görüyor. Demek ki hem inançlı, hem ilerici hem teknolojinin en önünde hem de çağın ilerisinde olmak gayet mümkün cumhurbaşkanımız bize bu özgüveni kazandırdı” dedi.

“Operasyonlar kendi teknolojilimiz ve kendi silahlarımız kullanılarak gerçekleştirildi”

Ülke olarak 4 kolda mücadele verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, “4 kolda mücadele veriyoruz. Bir yanda sınırlarımızın güvenliği için mücadele veriyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını yaptık neye rağmen Amerika’sına, Avrupa’sına hepsine rağmen hatta içimizdeki muhalefete rağmen aman girmeyelim aman yapmayalım. Ne askerine güveniyor ne milletine güveniyor, ne gücüne güveniyor, ne siyasetine güveniyor nede gençliğine güveniyor. Bunları görelim ama bütün bu korkaklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının güvenliğini sağlamak için bu operasyonları başarıyla gerçekleştirdi. Kendi teknolojisini, kendi silahlarını kullanarak gerçekleştirdi. Oluşturduğu güvenli bölgelere ülkemize sığınan bizim misafirperverliğimizden medet uman Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 400 bin tanesi yerleşti. Yani hem onları hem ağırladık hem de onların yeniden yuvalarına dönmesi için mücadele veriyoruz. Bu ülkede bunları yapanları gericilikle yaftalayanlar alternatif olarak sadece yapılanları yapmamayı önerdiler. 1’inci köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler, 2’inci köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler, 3’üncü köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler, hatırlayın gezi kalkışmasını 3’üncü havalimanının yapılmamasını teklif ettiler. Kanal İstanbul’un hala yapılmamasını teklif ediyorlar” dedi.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi mitinglerde yaptığı konuşmalarda gençlere yönelik projelerden söz edemediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, “Peki, bu gençliğin önüne siz hangi proje ile çıkıyorsunuz. Bir projenin yapılmamasını önermek kolay peki sizin projeniz hangisi dün bir tanesini öğrendik. Borcam Projesi var hani evlerimizde kullanıyoruz ya bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam. 1968’den beri Türkiye’de üretiliyormuş meğer hem de CHP’nin ortak olduğu İş Bankasının şirketi tarafından ama haberi yok. Ama onun sayesinde millette öğrendi. Şimdi borla ilgili ülkemizde ciddi teknolojik çalışmaların Ar-Ge’nin yapıldığını çok ileri teknolojilerde dahi kullanılacak. ARGE bugün yapılıyor. Yapılmıyormuş gibi söylüyor neden acaba bunlardan haberi olamayan vatandaşın kafasında bir bulanıklık oluşturabilir miyim? Yani at bir yalan inanan olursa. Yani partisinde kalacak kadar bir oy kazanabilirim ümidiyle demek ki. Çok basit ucuz siyaset. Yazık günah.”

“Bana çok gelişmiş İtalya’da 3 ay sonrasına ultrason günü verdiler”

Kendisinin İtalya’da yaşadığı dönemde ultrason için 3 ay sonraya gün verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, “Bu ülkede 18 yaşından küçükler ücretsiz tedavi görecek diyorlar. Öyle olduğunu bilmiyorlar. Bu ülkede sağlık sistemi nerelerden nereler geldi. Ben İtalya’da bir ultrason için 3 y sonrasına gün verdiler. Çok gelişmiş İtalya’dan bahsediyoruz. Bugün çok şükür ülkemizde telefonla randevunuzu alıp gidiyorsunuz. Türkiye’nin gerçeklerini ya bilmiyor ya da bilmeyen insanları yalanlar aldatmaya çalışıyor. Yani gençlerimiz böyle uçuk hikayelerle, uyduruk yalanlarla vatandaşımızı kandıranlara değil, yaptıklarıyla cesaretiyle dimdik duruşuyla ülkemizi geleceğe almalıdır” şeklinde konuştu.

“Bu ülke Darbecilerin izni ile hava alanından çıkıp filancanın evinde televizyon izleyene mi layık”

15 Temmuz gecesi meydanlarda milletin ve milletin liderinin olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, “15 Temmuz gecesi kim vardı meydanlarda, kim vardı köprüde kim vardı hava alanlarında millet vardı. Başka kim vardı milletin Cumhurbaşkanı, milletin lideri vardı. Hem de ne pahasına havada hala f-16‘lar uçuşurken henüz İstanbul’da kule Emniyeti alınmamışken o riski alıp meydana inme pahasına bu millet Çanakkale’de destan yazan bu millet böyle bir lidere layık değil de kime layık. Darbecilerin izni ile hava alanından çıkıp filancanın evinde televizyon izleyene mi layık. Ya da köprünün yanı başındaki evinde misafir ağırlamakla geceyi geçirmeye çalışan milletinin yanına gidemeyenlere mi layık. Allah aşkına 15 Temmuz gecesi bu milleti turnusol kağıdı gibi test edildi geceydi. Evvel Allah bu kadar darbelere yenik düşen bu millet o gece işgal girişimine, darbecilere yenik düşmedi ve kimlerin bu milletin önünde yürümeye layık olup olmadığını çok iyi bir şekilde gördü. Gençler genç olmak demek biraz muhalif olmak demek. Genç olmak demek biraz dik durmayı gerektiriyor. Genç olmak demek boş lafları söyleyen milletinin yanında cesaretle duramayanların laflarına inanmak demek değil. Gençlerin çok net bir şekilde görmesi lazım. Bugün Mehmetçik kandile doğru yürüyor. Neden 15 Temmuzdan beri bunların bütün ülkemizi karıştırma girişimlerine rağmen terörle mücadele şuanda Türkiye nerede olurlarsa olsunlar onları bitirmek onlara gün yüzü göstermemek için adımları kararlılıkla atmakta şimdi bitarafta yapma etme gitme diyenler bir tarafta Amerika’sına şuyuna buyuna rağmen bu adımları cesaretle atanlar. Gençliğimizin kuracağı gelecek eğer önümüzdeki 24 Haziranda bir tercih varsa bu iki yolun arasındaki tercih” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan ve il protokolü TÜGVA Zonguldak Temsilciliği binasının açılışı yapıldı.