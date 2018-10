Türk İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk İş Genel Başkanı Engin Atalay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, asgari ücretin en az 2 bin TL yapılmasını istedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Türk İş'in ortaklaşa düzenlediği 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konferansı Türk Metal Sendikası'na ait Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Türk İş Genel Başkanı Engin Atalay, dünyada gelişmiş ülkelerin teröre her türlü desteği verdiğini belirterek, Türkiye'nin de son 30 yılda terörle mücadeleye harcadığı parayla 3 Almanya olabileceğini söyledi. Atalay, “Bu gün biz bu salonda toplantı yaparken kısa zaman evvel 7 tane şehidimiz var Batman'da. Her gün ortalama 5 tane şehit biz bu salonlarda bu toplantıları yapalım diye bu ülke için can veriyor. Her gün ortalama 5 tane işçi iş kazasında ya da iş cinayetinde ölmeye devam ediyor. Biz burada başkanlık yapalım, işçilerin sorunlarını anlatalım diye. 27 yaşında başkan oldum ‘Çocuk başkan oldu' dediler. Şimdi 60 yaşında geldim, nasıl oldu anlamadım haberiniz olsun. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri terör örgütlerine para, silah, eğitim, akıl, moral veriyor. Diyor ki; ‘Gidin o bölgeleri karıştırın'. Tam 30 senedir teröre harcadığımız parayla 3 tane Almanya oluruz. Amerikalısı, Avrupalısı en modern silahları veriyor. Asker, polis, işçi ölmüş, o, bu ölmüş hiç umurlarında değil. ‘Ölsün de kim ölürse ölsün' tabloya öyle bakıyorlar. Biz bu ülkede sağcısı solcusu biz bu ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz bir yerlerden geldik. 3 milyon misafirimiz var. Bu ülkenin geneli, hepimiz bir yerlerden geldik. Burası bizim vatanımız” ifadelerine yer verdi.

“Asgari ücret 2 bin TL olmalı”

Asgari ücretle ilgili işverenlere çağrıda bulunan Atalay, rakamın en az 2 bin TL'ye yükseltilmesini istedi. Atalay şunları kaydetti:

“Taşeronlarımız kadroya geçti geçen sene. Kitlerdekiler geçecek diye o sözü verdiler. Onu bekliyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanacak. Asgari ücretle ifade ettim, inşallah toplumu mutlu edecek bir rakam bekliyoruz. Özellikle yüksek hakem kurulu var bu taşerondaki arkadaşlarımıza ilk 6 ay 4 ikinci 6 ay 4, 3. 6 Ay 4, 4. 6 ay 4, enflasyon 25'in olduğu yerde, 4-4 uymuyor buna bir düzenleme yapmak gerekiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi yönetenler diyor ki; “işçileri enflasyona ezdirmiyoruz.” Ama bu Yüksek Hakem Kurulu ezmenin ötesinde işçi falan kalmıyor ortada. Bununla ilgili bir düzenleme yapmak gerekiyor. Onun için burada örgütlenme ilgili sıkıntı var, taşeronla ilgili sıkıntı var, meslek hastalıkları var. Cennet ülkede öyle sıkıntı var ki, 3 aydır doları Euro'yu konuşmamaya gayret ediyorum. Asgari ücret bin 600 lira, 6 milyon asgari ücretli var. 6 milyon da emekli asgari ücret civarı ve onun altında ücret alıyor. Geçen hafta Malatya'da ifade ettiğimde, işçileri var, işverenler var, esnaflar var. Şöyle gözümüzün önünden geçirelim bin 600 lirayı, bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Orada dedim ki, ‘Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak, asgari ücretin muhatabının büyük bölümü özel sektör, Aralık ayı başlamadan imkanı olanlar, 2 bin lira yapalım maaşları' paylaşmak berekettir. Paylaşmak mutluluktur, tebessümdür. Diyarbakır Sanayi Odası Başkanıymış orada tanıdım, dedi ki; ‘Başkanım ben Diyarbakır'a döneceğim, kişi çalıştırıyorum. Hemen yüzde zam yapacağım. Ben burada kürsüden sesleniyorum, imkanı olan patronlara, imkanı olan işverenlere, üç kuruştan kaçınmayın. Asgari ücreti 2 bin liraya çekin, sizin karınıza, çoluğun çocuğun çıkarına, evin çıkarına, iş yerinin bereketine. Her şeyden kaçmamak lazım çünkü kamuda asgari ücretli çalışan sayısı yüzde 1, bunun yüzde 99'u özel sektörde.”

Yapılan konuşmalar sonunda katılımcılara verilecek hediyeler için ayrılan bütçe ile ilkokul öğrencilerine alınan kırtasiye malzemeleri kendilerine verildi. Kongrenin açılışına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ile Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ile farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Kongre ilçede iki gün boyunca devam edecek.