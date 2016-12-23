Türk-Japon dostluğunu ileri seviyelere taşıyorlar

Japonya’da 2017 yılında düzenlenecek olan Uluslararası Ağaç Sevgisi Resim Yarışması’na Rize ve Ankara’dan da katılım sağlandı. TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan da resimlerin hazırlanması konusunda öncülük etti.

Japonya’da 2017 yılında düzenlenecek olan Uluslararası Ağaç Sevgisi Resim Yarışması’na Türkiye’den 61 adet resim ile katılım sağlandı. Rize ve Ankara’dan toplam 61 adet resim Japonya’ya ulaştırıldı. Resimlerin hazırlanması konusunda TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan da öncülük etti. Japonya’da ticaret ile uğraşan Zonguldaklı işadamı Murat Ensici resimleri teslim alarak Yame Belediyesi’ne iletti. Yame Belediye Başkan Yardımcısı Masahide Nakazono ve Cosmonet Japan Vakfı Başkanı’na ziyaret gerçekleştiren Ensici, süreci şöyle değerlendirdi:

"Köksal Bey ve Saime Hanım gecen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’deki çocuklara resimler hazırlanması konusunda destek oldular. Rize’den 30, Ankara’dan 31 olmak üzere toplam 61 adet resim Fukuoka Eyaleti’nin Yame Belediyesine giderek Yame Belediye Başkan Yardımcısı ve Cosmonet Japan Vakfı Başkanına teslim ettim. Yame Belediye Başkanının rahatsızlığı nedeniyle törene Yame Belediye Başkan Yardımcısı Masahide Nakazono Bey katılarak; Köksal Bey ve Saime Hanım’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ettiklerini belirttiler. Vakıf Başkanı ise Köksal Bey ve Saime Hanım gibi değerli insanlarla tanışmış olmaktan son derece mutluluk duyduklarını, iki ülke ilişkilerinin gelişmesine sağlamış oldukları katkılardan dolayı da teşekkür ettiklerini ilettiler. Köksal Bey Yame Belediye Başkanı ve Cosmonet Vakfı Başkanına ayrı ayrı göndermiş oldukları mektupları da teslim ettim. Köksal Bey iki ülke çocuklarının dostluklarının gelişmesinin ve Japonya’nın yeşil çayının üretildiği Yame şehri ile ülkemizin çayının yetiştirildiği Rize şehri arasında özellikle Rize’nin Çayeli ilçesi ile ilişkilerinin başlaması adına da önemli girişimlerde bulunarak katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

Yame Belediye Başkan Yardımcısı ve Cosmo Net Vakfı Başkanı da "Hicbir zaman desteğini esirgemeyen Murat Ensici’ye çok teşekkür ediyoruz" dediler. Ziyarette konuşan İşadamı Murat Ensici ise "Aynı zamanda hemşehrim olan Köksal Bey ve Saime Hanım ile tanışmış olmaktan son derece mutluluk ve onur duyuyorum. İnanıyorum ki Türk-Japon ilişkileri Sayın Toptan Çiftinin destekleri ile daha iyi seviyelere gelecektir" diye konuştu.