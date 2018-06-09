‘Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu’ Çaycuma’da

Muğla Mor Pedal 48 Kadın Bisiklet Derneği’nin ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile tüm Türkiye’de kadın bisikletçiler tarafından gerçekleştirilen ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesi Çaycuma etabında bayrak değişimi yaşandı.

Mor Pedal Projesi hakkında açıklama yapan Zonguldak Bayraktarı Nurdan Candan,”Bizler, yani 81 ilin kadın bisikletlileri olarak ilk kez ortak bir projenin bileşenleri olduk. İlk kez el ele verip 81 halkalı kocaman bir zincir oluşturduk. Kalabalık, keyifli ve kucaklayıcı aileye dönüşen sıcacık köprüler kuruldu aramızda. Ülkenin hangi köşesine gidersek gidelim, çalacak bir dost kapımızın varlığını bilmek heyecan verici. Hedefimiz; dikkati bisiklet kullanan kadına yönlendirmektir. Kent içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmaktır. Sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyoruz. Günümüzün en yıpratıcı sorunlarından olan trafik kaosuna bisikletle “ Dur! “ diyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadınların gücü ve kararlılığı, çevresine örnek olacaktır. Egzoz gazı kirliliğine mahkum olmayı reddeden, toplumsal duyarlılık öneriyoruz herkese. Bisikletin birleştirici gücüne güveniyoruz. Muğla Morpedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 19 Mayıs sabahı başlayacak projenin 30 Ağustos akşamında sonlanması, bu iki çok özel bayramımızın kutlanması adınadır. Kutsal değerimiz olan bayrağımız, tüm yurdu pedallayacak kadınlar ve onlara destek olacak erkek bisikletçi dostlar tarafından onurla taşınacaktır. İller arası koordinasyonun düzenlenmesi aşamasında emeği geçen bisikletliler olarak bundan sonra da ortak projelerde yer almaya hazırız. Hayalleri gerçeğe dönüştüren birlikteliğimizin sürekliliğini sağlayacağız. Dayanışma ruhunu korumaya kararlılığımız ile İlham kaynağımız Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın özgürlüğüne verdiği öneme, minnetle sahip çıkıyoruz.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ”Bugün yine çok güzel bir gün, kadınlarımız, gençlerimiz yine bir aradayız. Muğla’dan başlayan bu etkinliği devam ettirdiğiniz ve buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çaycuma bisikletin keyfini, sizlere bir kez daha yaşayacak. Kadının doğurgan ve yaratıcı gücü her şeyi çözmeye yeter. Ben bugün sizlerle olmaktan çok mutluyum. Güzel Çaycumamızı dolaşacağız. Tekrar katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.