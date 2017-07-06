Türkiye 12 yaş yaz kupası şampiyonası Zonguldak’ta yapılacak

8-9 Temmuz’da eleme karşılaşmaları ile başlayarak 10-14 Temmuz arasındaki maçlarla devam edecek olan şampiyonaya İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Sakarya, İzmit, Samsun, Şanlıurfa, Ordu, Afyon, Elazığ, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak illerinden 64 erkek 40 bayan olmak üzere 104 sporcu başvuru yaptı. Tekler ve çiftler kategorilerinde yapılacak olan karşılaşmalar sonunda dereceye giren tenisçiler kupa kazanacaklar ve aynı zamanda da ulusal klasmandaki sıralama puanlarını yükselterek Milli takım yolunda avantaj sağlayacaklar.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özçep çok önemli bir organizasyonu bir kez daha Zonguldak’a getirmekten gurur duyduklarını, böyle büyük ulusal şampiyonaların yapılmasının genç tenisçiler için önemli bir katkı ve teşvik unsuru olduğunu ifade etti. Özçep, "Yönetim Kurulundaki tüm arkadaşlarla birlikte Türkiye Tenis Federasyonu nezdinde yoğun çalışmalar yaptık. Bunun neticesinde böyle önemli organizasyonlar verildi. Bu şampiyona için sporcular, aileleri ve antrenörleri ile birlikte yaklaşık 250 kişi bir hafta süreyle Zonguldak’ta konaklayacak. Bu da Zonguldak kenti için hem turistik hem de ekonomik açıdan önemli bir katkı olacak. Misafirleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm tenis severleri de 66 yıldır hizmet verdiğimiz tesislerde bu güzel ve zevkli organizasyonu izlemeye davet ediyoruz" dedi.