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06 Mayıs 2018 15:35

Türkiye 2.’si Sarayspor polis eşliğinde şehir turu attı

U-14 Türkiye Şampiyonası’nda karşılaştığı Bursa Arabayatağıspor’a 3-2 yenilerek şampiyonluğu son anda kaçıran Sarayspor, Türkiye 2.

Türkiye 2.’si Sarayspor polis eşliğinde şehir turu attı

06 Mayıs 2018 15:35

’liğini polis ekipleri eşliğinde şehir turu atarak kutladı.


U-14 Ligi’nde mücadele veren Sarayspor, Konya’da yapılan U-14 Türkiye Şampiyonası final maçında Bursa Arabayatağıspor’a 3-2 yenilerek Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonluğu son anda kaçıran takıma, Türkiye 2.’liği kupası verildi. Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turan da Sarayspor’un elde ettiği başarıyı kutladı. Sarayspor Emniyet Müdürlüğü önünden polis konvoyu eşliğinde şehir turu yaparak Türkiye ikinciliğini kutladı.


Gazetecilere açıklamada bulunan Sarayspor Kulüp Başkanı ve Teknik Direktörü Turan Altıntaş "Biz bu mücadeleye başlarken hedefimizin ne olduğunu gerek halkımızla gerek spor kamuoyuyla gerekse çocuklarımızın motivasyonu anlamında paylaştık. Hedefimizin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtmiştik. Ama belki birilerine bu çok zor geldi. Biz bunu kolaylaştırmak için elimizden geleni herşeyi yaparak çocuklar da şampiyonluğa kilitlendi. Kastamonu ve Samsun’da başarılı müsabakalar çıkardılar" diye konuştu.


Altıntaş, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Konvoy ardından şehir turu attı.




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