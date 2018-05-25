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25 Mayıs 2018 16:10

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Alaplı’da startı verildi

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yonlendirme Projesi kapsamında test ve ölçüm faaliyetleri katılması için ögrenciler testlerden geçiyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Alaplı’da startı verildi

25 Mayıs 2018 16:10


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile hayata geçirilen; Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Alaplı’da spor salonunda yapıldı. Zonguldak Valiliğinin desteği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde il merkezi ve İlçelerinde toplam 7 bin ilkokulun 3’üncü sınıfında okuyan öğrencilerin her biri için oluşturulan özel tarama merkezlerinde 20 metre sürat koşuşu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, antropometrik ölçüm ve performans test protokolleri uygulanmaya taraması uzman beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından ölçümler yapılıp, ölçüm sonuçları bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alındı.


Değerlendirme sonucunda yetenekli öğrencilere temel spor eğitimleri verilerek, branşlara yönlendirilerek ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilecek. Zonguldak Gençlik Hizmetlerinde görevli Koordinatör ve Beden Eğitimi öğretmeni Kader Öztürk Alaplı’da gerçekleştirilen proje ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında; " bu proje ile Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırmak ve çocuklarımıza sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlanacaktır " şeklinde konuştu.




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