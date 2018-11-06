Türkiye ve Zonguldak gündemini görüştüler

Türkiye Kamu Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu ve beraberindekiler GMİS Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Şube Başkanı Kadir Bacıoğlu ile bağlı sendikaların şube yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Ahmet Demirci ile görüştü. Türkiye ve Zonguldak gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal hazır bulundu.