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10 Temmuz 2017 18:20

Türkiye’nin en yaşlı Dünyanın 4. yaşlı ağacının tanıtımını Vali Çınar yapacak

Türkiye’nin en yaşlı Dünyanın 4.

Türkiye’nin en yaşlı Dünyanın 4. yaşlı ağacının tanıtımını Vali Çınar yapacak

10 Temmuz 2017 18:20

yaşlı ağacının tanıtımına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’dan destek.


Zonguldak ilini tanımak için ayağının tozuyla, göreve başladığı ertesi gün olan Cumartesi günü Filyos Plajı çalışmalarını yerinde inceleyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli ilçesine ziyarette bulunmuştu. Alaplı İlçesine yaklaşık 45 kilometre mesafede olan tam 4 bin 112 yaşındaki Porsuk ağacını, 1 kilometrelik zorlu yokuşu da tırmanarak ziyaret etti.


Zonguldak İlimizin sadece madencilik ile değil doğa ve kültürel turizmi ile de çok önemli zenginliklere sahip olduğunu vurgulayan Vali Çınar, bu değerlerin İl Turizmine etkili bir şekilde kazandırılması için de proje yapacaklarını dile getirdi. Türkiye’nin en yaşlı ve Dünyanın da 4. yaşlı ağacı olan Porsuk ağacının mutlaka görülmesini belirten ve etrafındaki yayla ve doğanın muhteşem olduğunu vurgulayan Vali Çınar burayı bir kez görenin kesinlikle müptelası olacağını ve her yıl mutlaka geleceğini söyledi. Porsuk ağacının gerçekten 4 bin 112 yaşında olduğunu ve bilimsel olarak kanıtlanmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Vali Çınar, bu bilimsel çalışmayı yürüten ve bir ay boyunca Karadeniz Teknik üniversitesinde laboratuvar çalışması gerçekleştiren Prof. Dr. Ercan Oktan ve Murat Yıldız’a teşekkür borçlu olduklarını sözlerine ekledi.




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