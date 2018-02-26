Türkiye’nin yöresel tatlarını alışveriş merkezine taşıdılar

AVM önünde kurulan Anadolu Lezzetleri Fuarı yöresel tatlar stantları 3 Mart 2018 gününe kadar açık olacak.

Esas 67 Burda AVM önünde kurulan 23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında açık olacak olan “Memleket Kokusu Üretici Festivali” ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor. Anadolu’nun damaklara tad veren lezzet mirasları "Üretici Sokağı"nda hayat buluyor. Geçmişten günümüze uzanan tatlar 67 Burda AVM’de ziyaretçilerini bekliyor. Trabzon’dan Kayseri’ye, Malatya’dan Afyonkarahisar’a Anadolu’nun çeşitli yörelerinden üreticiler tarafından hazırlanan yöresel ürünler hem ikram ediliyor hem de satılıyor.

BS Fuar adına Memleket Kokusu Festivali organizasyon sorumlusu Bedir Silme, Türkiye’nin yöresel ürünlerini Zonguldak halkıyla buluşturduklarını ifade etti. Silme, “Anadolu’nun çeşitli yörelerinde üreticilerimiz ürettikleri ürünleri Zonguldak halkıyla paylaşmak Anadolu’nun değişik damak tatlarını, lezzetlerini Zonguldak ile buluşturmak için buraya geldik. 67 Burda AVM yönetimi bize burada imkan ve fırsat verdi. Bu güzelliği paylaşmak üzere buradayız. Memleketin değişik tatları ve güzelliklerini Zonguldak’a getirmek gibi arzumuz vardı. AVM yönetimine de bu talebi ilettik. Onlar da imkan ve olanak tanıdılar. Üç gündür buradayız. Gayet güzel. Hava yağmurlu da olsa soğuk da olsa Zonguldak halkının ilgisi ve alakası içimizi ısıtmaya yeterli geldi. Burada 30-35 ilden farklı ürünler var. Direk üreticiden tüketiciye sevgiyle ürettik. Zonguldak ile paylaşıyoruz” diye konuştu.