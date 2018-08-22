00 ile 17.00 arası gerçekleşti.

Bayramlaşma törenin de ZGC yönetim kurulu, onur kurulu ve denetim kurulu hazır bulundu. Bayramlaşma törenine AK Parti Zonguldak milletvekili Polat Türkmen ve AK Parti il yönetim kurulu üyesi Sebahattin Gülay’ da katıldı. Gün boyu süren bayramlaşma törenin de, Çaycuma Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkan yardımcısı Davut Uyar, EGD asil üyeleri Haydar Yağız ve Hakan Kurttekin, Zonguldak il geneli gazeteciler yer aldı.

Yapılan bayramlaşma törenin de ZGC başkan ve yönetim kurulu gelen meslektaşları ile bir araya geldi.

AK Parti Zonguldak milletvekili Polat Türkmen, yapılan ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Türkmen yaptığı açıklama da, yerel seçimlerin gününde yapılacağını, seçim hazırlıklarının Eylül ayı itibarı ile başlayacağı, Aralık ayına kadar tüm seçim çalışmalarının aday adayları nezdinde tamamlanacağını açıkladı. Kurultay’ın çok güzel, heyecanlı, yoğun kalabalık ve sakin bir şekilde geçtiğini, kadroların yenilendiğini, Ak parti hafızasını koruyarak, yeni yol haritası ile yoluna devam ettiğini. Metal yoğunluğunu da üstümüzden atıldığını, Zonguldak’tan il teşkilatının da 53 otobüs ile gidilmesinin, yer alınmasının Zonguldak adına da önemli olduğunu, ifade etti.

Türkmen devamla, TTK 1500 işçi alımının tek seferde yapılmasının çalışmalarının devam ettiğini, Aralık ayında veya yakın zaman da, tek seferde 1500 işçi alımının toplu bir şekilde yapılması, bu konuda TTK, GMİS ve Enerji Bakanlığı yetkilileri ile görüştüklerini, işçi alımın tek sefer gerçekleşmesi adına olumlu görüşler aldıklarını bu yönde de yollarına devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, ülke ve il geneli çeşitli konularda da görüşler verdi. Bayramlaşma töreni gazetecilerin ziyaretleri ile saat 17.00 de sona erdi.