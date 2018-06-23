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23 Haziran 2018 13:36

Türkmen ve Tosun’dan yaralı madencilere ziyaret

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Polat Türkmen ve AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, göçükten sağ kurtulan madencileri ziyaret etti.

Türkmen ve Tosun’dan yaralı madencilere ziyaret

23 Haziran 2018 13:36


TTK Karadon maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtulan maden işçileri Recep Yurtseven ve Mevlüt Karagöl’ün Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Polat Türkmen, yaralı kurtulan madencileri ziyaret etti.


Madencilerle görüşen Polat Türkmen, “Bir sıkıntı yok, Allah’a şükür. Sadece müşahede için buradasın. Siz oradan çıkana kadar sizin için dua ettik. Allah şifa versin. Bu hiç unutulmaz. Cenab-ı Hak ömrünüzü uzun eylesin. Yuvanıza dert keder vermesin. İyisiniz, doktorlar burada, başhekim burada. Biz buradayız. Dua ediyoruz. İyi olacaksınız, geçecek” ifadelerine yer verdi.




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