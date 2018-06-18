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18 Haziran 2018 13:20

Türkmen’e köylerde büyük ilgi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Polat Türkmen seçim çalışmalarını Ereğli İlçesinde bağlı Yanlızçam, Dağlıca, Esenköy, Güllük, Akkaya ve Alacabük köylerini ziyaret etti.

Türkmen’e köylerde büyük ilgi

18 Haziran 2018 13:20


AK Parti 22. ve 23 Dönem Zonguldak Milletvekili ve AK Parti Zonguldak 1. Sıra Milletvekili Adayı Polat Türkmen seçim çalışmalarını Ereğli İlçesinde bağlı Yanlızçam, Dağlıca, Esenköy, Güllük, Akkaya ve Alacabük köylerinde sürdürdü.


Gittiği köylerde, kıraathane ve köy meydanında vatandaş ve esnafla buluşan Türkmen, Vatandaşların tek tek elini sıktı, Ramazan Bayramını kutladı.


Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’ye güç katacağını belirten Türkmen, parlamenter sistemin yürümediğini ve Türkiye’nin çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu söyledi. AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinden güçlü çıkması gerektiğini ifade eden AK Parti Zonguldak 1. Sıra Milletvekili Adayı Polat Türkmen, “Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye’nin daha hızlı adımlar atarak dünyayla rekabet edecek. Bölgemizde neler yapabiliriz? Biz yarın biri bize ’Allah razı olsun böyle insanlarda geldi geçti diye böyle bir hoş seda nasıl bırakabiliriz? Onunla dertlenen insanlarız. Verdiğiniz oyun hakkını vermek istiyoruz. Böyle olmaya hep gayret ettik. Bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti’nin güçlü çıkması gerekiyor. Bu sistem artık yürümüyor. Artık biz dünya ile rekabet etmek zorundayız. Biz dünya ile rekabet ederken de hızlı adımlar atmak zorundayız. Araba gibi patinaj çekip teker yıpratmayacağız" dedi.


Yoğun kalabalık partili grubunun katıldığı köy programına, AK Parti 22. ve 23. Dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı M. Fatih Çakır, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partilide katıldı.




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