Alaplı sahil bandındaki bir kafede düzenlenen toplantıya Demokratik Sol Parti Alaplı İlçe Başkanı İrfan Türkyılmaz ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. DSP Alaplı İlçe Başkanı Türkyılmaz, bir yıl Alaplı DSP ilçe başkanlığı yaptığını daha sonra ise 28 Nisan 2018 tarihinde ise gerçekleştirdikleri 10’uncu Olağan İlçe Kongresi’nde ilçe başkanı seçildiğini ifade etti.

Basın mensuplarına önem verdiklerini aktaran Başkan Türkyılmaz, “Bu 24 Haziran seçimlerinden DSP koparılmıştır. Bu haksızlıkları giderilmesi için DSP avukatları bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştır. Zaten genel başkanımız Aksakal bu konuda kamuoyuna açıklama yapacaktır. Genel merkez yetkilileri bu haksızlığı giderilmesi için bunun peşini bırakmayacaklardır. Bu haksızlara rağmen DSP örgütlerimiz daha heyecanlı olarak dimdik ayaktır” şeklinde konuştu.