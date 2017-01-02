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02 Ocak 2017 15:27

Turpçu ve Tekin’den Başkan Demirtaş’a ziyaret

Turpçu ve Tekin’den Başkan Demirtaş’a ziyaret

02 Ocak 2017 15:27

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Belediye Başkanı Nuri Tekin ile CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile birlikte Gülüç Belediyesini ziyaret ederek Başkan Gökhan Demirtaş ile birlikte bir süre sohbet etti. Demirtaş ziyaret sırasında Milletvekili Turpçu’ya yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek “Gülüç Belediyesi olarak 3 yıl içerisinde beldemizdeki alt yapı sorununu büyük ölçüde çözdük. Mahallelerimizde ki yollarımızı genişlettik, bir kısmına asfalt döktük, bir kısmına da parke döşedik. 2017 yılı içerisinde yapacağımız çalışmalarla yollarımızda hiçbir sorun kalmayacak. Şu anda üzerinde en fazla durduğumuz konu Gülüç sahil projesi. Burada ilk etap çalışmalarını tamamladık. Nisan, Mayıs aylarında ikinci etap çalışmaları da tamamlayarak kafeteryaları ve oturma grupları ile sahilimiz bitmiş olacak. Gülüç’ümüzü daha yaşanabilir bir belde haline getirmek için elimizdeki imkanlar doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Milletvekili Turpçu’da Gülüç’te yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek Başkan Demirtaş’a bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.



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