Uçar, "Esnafların işlerinin yoğun olması sevindirici"

Sıra Milletvekili Adayı ve AK Parti Önceki Dönem Zonguldak İl Başkanı Hamdi Uçar, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri öncesinde Kdz. Ereğli’de Belen Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, destek istedi. Belen Sanayi Sitesi esnaf ziyaretinde esnaflarla tek tek tokalaşarak projelerini anlatan Uçar, “Belen Sanayi Sitesindeki esnafların işlerinin yoğun olması bizleri sevindirdi.” dedi

"İlk günkü gibi çalışıyoruz"

Uçar, sanayi sitesi esnafına yönelik yaptığı açıklamada; “2018 Genel Seçimlerinde sizden destek bekliyoruz. Bizler bu dönemde sizlerin desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etmek istiyoruz. Bugün Ereğli sanayideyiz, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bütün adaylarımız partililerimiz sahada, ilk günkü gibi ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Özellikle ifade etmeliyim ki; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İlimize ve Ereğli’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında vatandaşlarımızın partimize olan teveccühü arttı. Diğer yandan seçmenlerimize ve teşkilatlarımıza motive verdi, sinerji verdi. Vatandaşlar ile yaptığımız sohbet ve muhabbetlerde onlarında bize olan teveccühünü net bir şekilde görüyoruz. 24 Haziran seçim sonuçları çok iyi olacak, bunun göreceksiniz” dedi.

"Bayram sebebiyle iş yetiştirmeye çalışıyoruz"

Esnaflar, Uçar’ı karşılarında görünce desteklerini belirterek, başarılar dilediler. Esnaflar, sanayi sitesinde çalışan sayısının gün geçtikçe arttığını belirterek, “Boş olan dükkanlar her geçen gün azalıyor. Ramazan bayramı sebebiyle iş yoğunluğundan dolayı iş yetiştirmeye çalışıyoruz. Ekonominin hareketlenmesi ile işlerinin çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Bu tür ziyaretlerle de hatırlanmak, hal hatrımızın sorulması sevindirici” dediler.

Partililer yalnız bırakmadı

Gerçekleşen ziyarette Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol , Kdz. Ereğli SKM Başkanı ve AK Parti Teşkilat Başkanı Hüseyin Temel Engin, AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Fatih Çakır, Mustafa Demiray, Belediye Meclis Üyeleri ve parti ana kademe ve gençlik ve kadın kolları yöneticileri katıldı.