Uluslararası öğrenci kontenjanı için rekor başvuru

Her yıl uluslararası öğrenci kontenjanını ve başvuru sayısını arttıran Bülent Ecevit Üniversitesine (BEÜ) ilgi, bu başvuru döneminde rekor sayıya ulaştı. 13 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında dünyanın farklı birçok ülkesinden toplam 13.114 uluslararası öğrenci internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdi.

Zonguldak BEÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat İnce; “Uluslararası öğrencilerin başvurularını 13 Haziran tarihinden bu yana internet üzerinden aldık. 08 Temmuz’da da başvurular sona erdi. Başvuru sayısı her sene artan bir ivme ile yükseliyor, bu yıl ise kendi rekorumuzu geçmiş bulunuyoruz. 13.114 başvuru; dünyanın dört bir yanından öğrencinin üniversitemize olan yoğun ilgisinin bir neticesi. Bu rekor başvuru, üniversitemizin uluslararasılaşması için yapılan çalışmaların olumlu ve önemli bir göstergesi. Üniversitemizin bu uluslararasılaşma çalışmalarında, bizleri destekleyen, teşvik eden başta rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere, tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. 09 Temmuz- 12 Temmuz tarihleri arasındaki titiz bir değerlendirme sürecinin ardından; 510 lisans, 416 önlisans öğrencisi olmak üzere toplam 926 uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim almaya hak kazanacaktır. Değerlendirme sonucu yerleşen adaylar, kayıtlarını 13 Ağustos- 17 Ağustos tarihleri arasında üniversitemizde yapabileceklerdir. Eylül ayı itibariyle, yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerle birlikte, üniversitemizde 1500 dolaylarında uluslararası öğrencinin eğitim alacağını öngörmekteyiz” dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise “Uluslararasılaşma, üniversitemizin önem verdiği konulardan biridir. Gerek uluslararası öğrenci sayımızı gerekse öğrencilerimizin geldikleri ülkelerin sayısını artırmak, nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak en büyük hedeflerimizdendir. Bu hedef doğrultusunda gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.