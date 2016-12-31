UMKE’den hasta seferberliği

Zonguldak’ta yolu 3 gündür kapalı olan köyde yaşayan ve rahatsızlanan vatandaşa UMKE ekipleri zorlu bir yolculuğun ardından ulaştı.

Zonguldak’ın Himmetoğlu Köyü’nde yaşayan Kemalettin Şekerci dolaşım sıkıntısını çekmeye başladı. Git gide kötüleşen hastanın yakınları durumu 112 ekiplerine haber verildi. Köy yolunun kapalı olduğunu öğrenen UMKE ve 112 ekipleri, paletli ambulans ile yola çıktı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu yolculuğun ardından hastaya ulaşıldı. Hastanın ilk müdahalesi evde yapıldı. 112 ekiplerinin paletli ambulansı ile hasta vatandaş Bülent Ecevit Üniversitesi Top Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kemal Şekerci’nin yakınları, yolları kapalı olmasına rağmen kendilerine ulaşan 112 ile UMKE ekiplerine teşekkür etti.