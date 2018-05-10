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10 Mayıs 2018 14:34

Üniformayı bu kez öğrenciler giydi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ nedeniyle Zonguldak Kilimli ilçesinde Türkali Ortaokulu öğrencileri İlçe Jandarma komutanlığı ve Jandarma trafik ekipleri gözetiminde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Üniformayı bu kez öğrenciler giydi

10 Mayıs 2018 14:34


Bartın- Zonguldak Devlet Karayolu üzerinde sürücüleri durdurarak Trafik Haftasını kutlayan öğrenciler, broşür verdi.


Her sürücüye bilgilendirme broşürü karayolunda seyreden araçları güvenli şekilde durdurarak, sürücülerin ve araçların belgelerini inceledi. Öğrenciler, sürücüleri, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı. Türkali ilköğretim öğrencilerine ayrıca trafik güvenliği ve trafik kurallarına uymaları konusunda seminer verildi, veliler, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından uygulama başarılı neşeli ve eğitici olduğu yönünde görüşleri olumlu tepkileri izlendi.




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