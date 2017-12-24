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24 Aralık 2017 15:45

Üniversite öğrencilerinden farkındalık örneği

BEÜ Kdz.

Üniversite öğrencilerinden farkındalık örneği

24 Aralık 2017 15:45

Ereğli MYO öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Geleceğinize Yol Veriiniz" sloganıyla uyarıcı broşürler dağıtıp ikramda bulundular.


Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli M.Y.O Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri Vural Korkmaz, Yeşim Ataman, Volkan Yüksel, Ceyda Durmuş ve Yücel Kalafat, Öğr. Gör. Semih Çakır danışmanlığında sosyal sorumluluk projesi kapsamında Devrek yol ayrımı kavşağında "Geleceğinize Yol Veriniz" sloganıyla etkinlik düzenlediler.


Öğrenciler, kavşak girişlerinde soldan gelen araçlara yol verilmesi hususunda araç kullanıcılarına uyarıcı broşür dağıtıp, ikramda bulundular. Öğretim Görevlisi Semih Çakır ve öğrencileri projenin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Kdz. Ereğli Belediyesi’ne, Kdz. Ereğli Kaymakamlığına ve sürücülerin olumlu tutumlarından dolayı ilçe halkına teşekkürlerini ilettiler.




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