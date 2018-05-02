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02 Mayıs 2018 17:38

Ünlü ressam Osman Zeki Oral, vefatının 6.yılında anılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından 2012 yılında hayatını kaybeden ünlü ressam Osman Zeki Oral için anma etkinlikleri düzenleyeceği belirtildi.

Ünlü ressam Osman Zeki Oral, vefatının 6.yılında anılacak

02 Mayıs 2018 17:38


Merhum Osman Zeki Oral’ı anma kapsamında 04 Mayıs Cuma günü saat 13.30’da Şehir mezarlığında bir anma töreni düzenleyecek olan Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 06 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Osman Zeki Oral’ın İnönü Parkı’nda yer alan büstünün açılışını gerçekleştirecek. Aynı gün saat 17.00’de Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği Güldane Akbulut Atölyesi Resim Sergisi tarafından 50 kadın ressamın yaptığı resimler Atatürk Kültür Merkezi Osman Zeki Oral Resim Sergisi Salonu’nda sergilenecek. Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, düzenlenecek etkinliklere tüm ilçe halkı davet etti.




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