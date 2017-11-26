Üreten gençlik oldular, tarlaya buğday ektiler

Gençler hasadını yapacakları ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından "Topraktan Sofraya Üreten Gençlik" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Beycuma beldesi Çamlık Mahallesi’nde bulunan tarlaya ürün ekme faaliyeti gerçekleştirildi. Hasadı yapılacak olan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Yardımseverlik duygusunun yanı sıra, gençlerin üretime katkı vermesinin amaçlandığı proje hakkında bilgi veren İl Müdürü Hakan Yüksel, şunları kaydetti:

"Günümüzde şehir hayatında yaşayan üretmeyen ve tüketen gençlerin köy hayatını görerek ve yaşayarak üretim sürecinin içinde bulunması ve üretim sonrası elde dilecek hasat ile yapılacak ürünlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğümüzce ve gençlik merkezimizce ‘Topraktan Sofraya Üreten Gençlik’ projesi hayata geçirildi. 28 Ekim 2017 tarihinde Beycuma Çamlık Mahallesi’ndeki tarlamızı sürerek projemizi hayata geçmişti. Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Tarım İl Müdürlüğü, Beycuma Belediye Başkanlığı ve köy halkı ile buğday ekimini gerçekleştirdik. Köy halkımızdan Erhan Yavuz kardeşimiz gönüllü olarak ekim yapmaya gelen gençlerimize ekim işleminin nasıl yapılması gerektiğini anlatarak bize gençlere yardımcı oldu. Ekim ve gübreleme işleminin ardından tarlamızı sürme işlemini de yapan Sefer Erir tarafından tarlamız tırmıklanarak ekim işlemini tamamlamış olduk. Gençlerde yardımseverlik duygusunun gelişmesini sağlamak, gençlerin kitle iletişim araçları ve sosyal medyadan uzaklaşıp sadece tüketen değil üretime de katkı veren bir gençlik olmasını sağlamak, gençlerde birlikte hareket etme olgusunun gelişmesi gençlerin toprakla bütünleşmesini hedeflediğimiz projemizde gençlerle Beycuma Çamlık Mahallesi’ndeki tarlamızda ilk kez buğday ekimi gerçekleştiren gençlerimiz proje sonrasında Zonguldak Gençlik Merkezimizde yaptığımız toplantıda proje sırasında ve sonrasında mutlu olduklarını proje süresince devam edecek olan projede yer almak istediklerini, hasat zamanı ve sonrasında yapılacak olan ekmekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasına kadar projede yer almak istediklerini belirttiler."