Üretim düştü, çilek fiyatları uçtu

Üretimin az olması bazı çilek türlerinin kilogram fiyatının 40 TL’ye kadar yükselmesine neden oldu.

Kdz. Ereğli ilçesinde çilek üretimin geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl çok düşük seviyede gerçekleşmesi fiyatlarında yükselmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl kilosu 3-5 TL’den satılan çileklerin kilosu bu yıl 15 TL’ye kadar yükseldi. Çilek türlerinin en pahalısı ile kilogram fiyatı 40 TL ile Osmanlı Çileği oldu.

Soğanlıyörük Köyü sakinlerinden Şerif Uygun, çilek fiyatlarının geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl üretim az olduğu için yükseldiğini söyledi. Uygun konuşmasında “Biz organik ürünler üretiyoruz. Pazar yerinde satış yerimiz olmadığı için mecburen yol kenarlarında ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz. Burada özellikle Osmanlı, Ateş, Alo, Yediveren Çileği var. Buranın ateş çileği meşhurdur. O oldu, diğerleri çok olmadı. Hava şartlarından mıdır nedir, anlayamadık bu sene. İnşallah seneye daha iyi olacak. Osmanlı Çileği’nin kilosu 40 TL’ye geliyor. Diğerleri 8-10 TL arasında değişiyor. Alo Çileği’nin kilosu 8, ateş çileğinin kilosu 10 TL. Çilek üretimi ilçemizde genellikle Amaçlar, Kocaali, Ören, Soğanlı Köyü’nde oluyor. Satışlarımız oluyor. Uzun yola gidenler, hediyelik almak isteyenler alıyor. Bu sene havalar sisli ve yağmurlu geçtiği için bizim çileğimiz tarlada çürüdü. Buna da bir önlem alamıyoruz. Geçen yıl çoktu, ucuzdu. Kilosu 3-5 TL idi. Bu sene olmadığı için fiyatı 40 TL’ye kadar çıktı” dedi.

Çilek üreticisi Nermin Öğüt bu yıl çilek üretiminin az olması nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini belirterek seneye bu işi yapmayı düşünmediğini anlattı. Öğüt konuşmasında şunları söyledi; “30 senedir bu işi yapıyoruz ama yaptığımız emekler havaya. Buy yıl hiç verim alamadık, havaya uğraştık. Yediveren ve Ormanlı çileklerimiz hiç olmadı. Fiyatlarda geçen yıla göre hiç uygun değil. Çilek gitmiyor, emeklerimiz havaya. Seneye de yapmayı düşünmüyoruz. Sen 10 diyorsun, alıcı ‘5’ diyor, senin hiçbir karın yok. Malımız para etmiyor.”

20 yıldır Çilek üreticiliği yapan Halil Sever de bu yıl çilek fiyatlarının yüksek olduğunu vurguladı. Sever, çileğin bu yıl yağmur ve sis nedeniyle çürüme yaptığı için doğru düzgün randıman alamadıklarını ifade etti.