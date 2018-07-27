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27 Temmuz 2018 16:02

Uysal 240 genci sevindirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Spor Kulübü tarafından 18 Haziran tarihinde başlayan ve 240 genç yeteneğin katıldığı futbol okulu sertifika dağıtım töreni ile sona erdi.

Uysal 240 genci sevindirdi

27 Temmuz 2018 16:02


Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda düzenlenen sertifika dağıtım törenine Kdz. Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğli Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, futbol kursuna katılan genç yetenekler ve aileleri katıldı.


Başkan Uysal konuşmasında çocukları ve ailelerini tebrik ederek, “Futbol yardımlaşmadır, hoşgörüdür. Çocuklarımıza, onları Futbol Yaz Okulu’na göndermekle onlara en güzel yaz tatili hediyesi veren aileler ve çocuklarımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum’’ dedi.


Başkan Uysal konuşmasının ardından futbol okulunda görev alan Antrenörler, Ömer Durak, Ulvi Göktan, Mustafa Danışmaz, İlgi Sezen ve Ceyhun Arslan’a teşekkür belgelerini verirken, genç yeteneklere de sertifikaları ile birlikte çikolata ve meyve suyu ikram etti.




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