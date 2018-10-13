Uysal, 7 Renk Tek Yürek Platformunu ağırladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 41 federasyon ve derneğin bir araya gelerek oluşturduğu “7 Renk Tek Yürek Platformu” üyelerini,” Zonguldak Kültür Gezisi” kapsamında Ereğli'de ağırladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, konukları, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun da katılımı ile gerçekleşen öğlen yemeğinde bir araya geldi. Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gurbet Altay yaptığı konuşmada, ev sahipliğinden dolayı Başkan Uysal'a teşekkür ederken, 7 Renk Tek Yürek Platformu Başkanı Ömer Erdoğan'da, gösterimi yapılan Ereğli tanıtım filmi üzerine, Anadolu'nun her tadı ve kokusunu Kdz. Ereğli'ye getirmiş olmaktan mutluyuz. Ereğli benim için tarih, tad, huzur ve bereket anlamına geliyor” dedi.

Başkan Uysal konuşmasında, farklı bölgelerden konuklar ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, “ Bir olmak, beraber olmak, bilgi paylaşmak, paylaşımcı olmak, dünyanın en kıymetli unsurlarından biri. Bu anlamda bu fotoğrafı çok önemsiyorum.” dedi.

İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'da “ Bu güzel birliktelik de emeği geçenleri kutluyorum. Bazen konuşmalarda “ Şu veya bu günlerde her zamankinden daha fazla birlikteliğe ihtiyacımız var” diyenlere katılmıyorum. Bu güzel topraklarda yaşadığımız müddetçe, bizim her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.” dedi.