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13 Haziran 2018 23:45

Uysal, AK Parti’ye destek istedi

Kdz.

Uysal, AK Parti’ye destek istedi

13 Haziran 2018 23:45

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kışla Sanayi Sitesi esnafını dolaşarak 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istedi.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uysal, AK Parti Ereğli İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinin hazırladığı program dahilinde, Kışla Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Beraberinde başkan yardımcıları Ayhan Atay ve Esra Alpago, AK Parti önceki dönem ilçe başkanlarından Mustafa Demiray, Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri ve AK Parti gönüllüleri ile birlikte Kışla Sanayi Sitesi esnafını gezen Başkan Uysal, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istedi.


Esnaf ziyaretlerinde vatandaşları dinledikten sonra neden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verilmesi gerektiğini anlatan Başkan Uysal; “Ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir seçime gidiyoruz. Sadece Türkiye’nin değil, Dünyanın gözü bu seçimde. AK Parti 16 yıllık birikimleriyle ülkemize çok güzel hizmetler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine yeni dönemde ülkemizin çok ihtiyacı var. Güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü Türkiye için AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza destek istiyorum. Ereğli’miz açısından da bu seçimlerin ayrı bir önemi var. Sayın Cumhurbaşkanımız ilçemize geldiğinde şunu söyledi ; ‘’Sizin Milletvekiliniz benim, sorunlarınızı bizzat ben takip edeceğim.’’ Ereğli olarak şimdi bizlere bir görev düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde desteklemek” dedi.


Başkan Uysal, gündüz programları bittikten sonra akşam mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek turlarını sürdürüyor.




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